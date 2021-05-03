تعمل أمانة جدة بالتنظيم الجديد لأوقات أعمال البناء للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة اعتباراً من 1 شوال، بهدف ضبط الأعمال الإنشائية وحركة المعدات في المدينة والحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء.وقالت: الوقت الكامل لأعمال البناء لتكون خلال الفترة الزمنية من الساعة الـ 6 صباحاً حتى الـ 6 مساءً، ويوم السبت من الـ 1 مساءً حتى الـ 6 مساءً، في حين أنها لا تسمح بالعمل يوم الجمعة، كما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبلا لتكون من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الـ 5 مساءً. وأشارت إلى أن التنظيم يلزم المقاولين بتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل العمل بثلاثة أيام.