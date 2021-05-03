فيما تتردى الأزمة الصحية في عدد من دول العالم؛ تخطو بريطانياً صوب مزيد من التدابير التي تجعل شعبها أقرب للعودة إلى حياته الطبيعية. فقد ذكرت صحيفة «صانداي تايمز» أمس (الأحد) أنها اطلعت على خطط تعدها الخدمة الصحية الوطنية لتطعيم جميع أطفال المدارس من سن 12 عاماً فما فوق عند بدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر القادم. وكتبت صحيفة «ميل أون صانداي» أمس أنه سيتم تطعيم طلاب المدارس الثانوية بلقاح فايزر-بيونتك. لكنها قالت إن الأمر يتوقف على قرار يتوقع أن تتخذه اللجنة الحكومية الخاصة باللقاحات خلال الصيف. وأضافت أنه تم اختيار لقاح فايزر-بيونتك لأنه اللقاح الوحيد الذي تتوافر بيانات عن التجارب السريرية التي أجريت عليه لتطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. ونقلت «صانداي تايمز» عن مسؤول حكومي قوله إن تطعيم الصبيان قد يبدأ قبل حلول سبتمبر، وإن لقاح موديرنا الأمريكي قد يستخدم في هذا الشأن إلى جانب فايزر-بيونتك. ويذكر أن شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد كانتا أوقفتا تجارب سريرية على متطوعين أطفال لمعرفة فعالية وسلامة لقاحهما لدى هذه الشريحة العُمرية، وذلك بسبب مخاوف من حدوث جلطات دموية.ومن ناحية أخرى؛ تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مقال نشرته صحيفة «ميل أون صانداي» أمس، بإعلان مزيد من الخطوات الرامية لإعادة حياة شعبه لطبيعته السابقة لاندلاع نازلة فايروس كورونا الجديد. وقال إنه سيلغي في 17 مايو الجاري القيد الذي يحدد عدد الأشخاص المسموح بمشاركتهم في تشييع أي جنازة بـ 30 شخصاً. وأضاف أنه سيعلن أيضاً إلغاء قاعدة التباعد الجسدي اعتباراً من 21 يونيو القادم. وأضاف أنه سيعلن خلال أيام أول «قائمة خضراء»، تضم الدول الذي سيسمح للبريطانيين بتمضية عطلاتهم الصيفية فيها من دون حاجة إلى عزل صحي بُعيد وصولهم إليها. وقال جونسون في مقاله إنه في ظل نجاح حملة التطعيم التي نفذتها حكومته، ليس لديه أدنى شك في أن الاقتصاد البريطاني سيعاود انتعاشه بقوة. وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر حكومية أنه بعد إلغاء قيد التباعد الجسدي سيتم تشجيع المحلات التجارية على إبقاء الشاشات الزجاجية بين الزبائن وموظفي نقاط الدفع. وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح مصير ارتداء الكمامات في خطوات جونسون الموعودة. لكن مسؤولين حكوميين قالوا إن الإرشادات المتعلقة بارتداء الكمامات ستظل سارية، على سبيل التحوط من هجمة فايروسية ثالثة محتملة خلال الشتاء. وتوقعت «ميل أون صانداي» أن يتم إعلان دول «القائمة الخضراء» الجمعة القادم، على أن يبدأ السماح للبريطانيين بالسفر لعطلاتهم الصيفية اعتباراً من 17 مايو الجاري. وستتم مراجعة دول القائمة الخضراء كل ثلاثة أسابيع.