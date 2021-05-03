تداول مغردون صوراً لعدد من المعدات والسيارات المتعطلة والسكراب بمنتزهات شعف آل خريم ببللسمر شمالي مدينة أبها متسائلين إلى متى يبقى هذا التشوه البصري على هذا الحال؟

وأوضح رئيس بلدية بللسمر الدكتور حزام بن قبلان بن جديع بأن الموقع يعتبر سكنا للعمال ومستودعات وورشا للبلدية، مضيفاً بأن البلدية قامت مؤخراً بتهيئة مكان آخر شرق الشارع العام ليكون بديلاً ومقراً لسكن العمال والمستودعات والورش، وهو في طور النقل حالياً.

وأشار «ابن جديع» إلى أن الموقع تم رفعه مساحياً لاستثماره واعتمدت المخططات وسوف يعرض على هيئة تطوير منطقة عسير، وبعد الموافقة سوف يتم طرحها، مضيفاً إلى أن المعدات والسيارات العطلانة التي لا يستفاد منها وكذلك السكراب تم إنهاء اجراءاتها نظاماً لطرحها في مزاد علني بعد شهر رمضان المبارك بإذن الله.

وأردف رئيس المجلس البلدي ببللسمر ظافر بن عبدالعزيز آل جرمان قائلاً: بالنسبة لهذا الموقع فقد تم عمله منذ أن تأسس المجمع القروي ببللسمر، وكان اختيار الموقع غير موفق منذ عام ١٤١٣هـ.