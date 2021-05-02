التقى مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة علي العامودي بالقيادات الكشفية من منسوبي مركز بادر للأعمال التطوعية المشاركين مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فايروس كورونا بالمسجد الحرام.وأثنى العامودي خلال اللقاء الذي حضره مدير إدارة النشاط الطلابي نبيل طيب، على جهود القيادات الكشفية في خدمة المعتمرين، ودورهم في المسجد الحرام منذ بدأت جائحة كورونا والذين يتطوعون في الحرم المكي الشريف يوميًا إضافة لصلاة الجمعة من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد الجسدي بين المصلين والتأكيد على لبس الكمامة. مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من قبل مدير عام التعليم لمركز بادر ليحقق أهدافه ويؤدي رسالته التطوعية.