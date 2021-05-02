أطلقت الهيئة العامة للترفيه برنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في الجامعات السعودية لـ 12 تخصصا، وذلك بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، في إطار جهود الهيئة لتطوير الكوادر البشرية السعودية عبر تطوير قدراتهم ومهاراتهم في قطاع الترفيه، وتوليد الفرص الوظيفية للشباب والشابات.

ويشمل البرنامج التدريبي أبرز التخصصات المتاحة أمام الطلاب والطالبات للتدريب فيها وهي: إدارة الفعاليات، التسويق والعلاقات العامة، الموارد البشرية، إدارة المشاريع، الهندسة الصناعية، القانون، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، التصميم الجرافيكي، الترجمة، إدارة الجودة والمحاسبة.

ودعت الهيئة الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على الفرص التدريبية والاطلاع على شروط البرنامج وتفاصيله، إلى زيارة الموقع الرسمي.