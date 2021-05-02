أطلق محافظ تثليث محمد بن سعيد بن جزوا بمكتبه اليوم، حملة «ربِّ اجعل هذا البلد آمناً» والتي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند.

واستمع المحافظ لشرح عن الحملة قدمه رئيس الهيئة بمحافظة تثليث ظافر بن هادي التوم الذي تحدث عن أهمية توعية أفراد المجتمع في جانب الأمن الفكري وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء واللحمة الوطنية والتكاتف وطاعة ولاة الأمر وأثره في تطور البلاد والإزدهار، وإقامة شعائر الدين الإسلامي وإبراز جهود ولاة الأمر في هذا المجال، والتحذير ممن يُثيرون الفتن ويسعون لتفريق كلمة المسلمين وشقّ صفهم. وأشاد بن جزوا بجهود الهيئة من خلال البرامج والحملات التي تقدمها واختيارها للموضوعات المهمة.

وفي الختام وجه محافظ تثليث جميع الجهات الحكومية في المحافظة بالتعاون مع الهيئة في تفعيل هذه الحملة، سائلا المولى أن يحفظ هذه البلاد المباركة وولاة أمرها من كل مكروه.