وزع مجلسا شباب وفتيات القصيم بديوان إمارة المنطقة، من خلال مبادرة نهر العطاء، أكثر من 1700 سلة غذائية للأسر المتعففة بالمنطقة، حيث نفذ أكثر من 250 شابا وفتاة بمدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز المنطقة 1700 سلة غذائية مجهزة للأسر المتعففة، بتوجيه من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، حيث يسعى شباب وفتيات المنطقة عبر مبادرة أمير منطقة القصيم لخدمة الأسر المتضررة من جائحة كورونا.

من جانبه، قدم وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على ما يقدمه من بذل وعطاء وتشجيع لأبنائه الشباب والفتيات من أبناء المنطقة، مؤكداً أن المجلسين هما بذرة بذرها سموه لمثل هذه الأعمال الاجتماعية التطوعية الخادمة للمجتمع والوطن، مشيراً إلى أن الأمير فيصل بن مشعل دائماً ما يسعى إلى زرع روح التكاتف بين أبناء المنطقة، عبر مثل هذه المبادرات الإنسانية والخيرية، مؤكداً أن ما يقدمه مجلسا شباب وفتيات المنطقة يعد من الأدوار المهمة لتفعيل دورها المجتمعي وإبراز الجهود من خلال هذه الجائحة، مقدماً شكره لكافة الشباب والفتيات بالمنطقة على ما يبذلونه من جهود، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.