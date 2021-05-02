



تعمل أمانة محافظة جدة بالتنظيم الجديد لأوقات أعمال البناء للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة بعد 10 أيام اعتبارًا من 1 شوال، وذلك وفق الضوابط المعتمدة، بهدف معالجة الملاحظات المتعلقة بحركة المعدات وضبط الأعمال الإنشائية في المدينة والحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء السكنية.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بالتنظيمات الجديدة التي حددت الوقت الكامل لأعمال البناء لتكون خلال الفترة الزمنية من الساعة الـ 6 صباحا حتى الـ 6 مساء، ويوم السبت من الـ 1 مساء حتى الـ 6 مساء، في حين أنها لا تسمح بالعمل يوم الجمعة، كما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبلا لتكون من الساعة الـ 9 صباحا حتى الـ 5 مساء، وذلك لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.

وأشارت الأمانة إلى أن التنظيم يلزم المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بثلاثة أيام، كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة، لافتة إلى أن تنظيمات أعمال البناء تتم مراجعتها بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.