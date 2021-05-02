أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على وجوب الالتزام بما نص عليه بيانها الصادر بتاريخ 1442/8/29 بشأن جمع صلاتي التراويح والقيام مع العشاء وأن لا تتجاوز 30 دقيقة، وذلك بناء على ما ورد من وزارة الصحة.

كما شددت وزارة الشؤون الإسلامية على الالتزام بعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن صلاة التراويح، بناءً على ماورد من الجهات المختصة، وذلك وفقا لتغريدة نشرتها اليوم (الأحد) عبر حسابها في «تويتر» تزامنا مع بدء الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد أصدر تعميماً قبل شهر رمضان يفيد بأن يتم جمع صلاتي التروايح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، وذلك لتقليل مدة وجود المصلين، مما يساهم في الحد من فرص التفشيات نظراً للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح، وما يتطلبه الوضع الوبائي حالياً من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفايروس.