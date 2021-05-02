أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 59 مخالفاً لنظام البيئة، منهم 36 مواطناً و23 مقيماً من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1899 رأساً من الإبل و930 رأساً من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.