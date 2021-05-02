أعلنت وزارة الداخلية أن إحصاء مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بلغ 25.639 مخالفة في أسبوع، خلال الفترة من 13-1442/9/19.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(7888)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5431)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4090)، ومنطقة القصيم بـ(1871)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1449)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(856)، ومنطقة تبوك بـ(826)، ومنطقة عسير بـ(784)، ومنطقة الباحة بـ(494)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(348)، ومنطقة جازان بـ(156)، ومنطقة نجران بـ(133).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين، ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.