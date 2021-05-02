استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد، في قصر العلم اليوم (الأحد)، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وسلم وزير الخارجية السعودي لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى أخيه سلطان عُمان هيثم بن طارق، لزيارة المملكة العربية السعودية، كما نقل الأمير فيصل بن فرحان تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد وتمنياتهما للسلطان ولشعب سلطنة عمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمّل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان تحيات وتقدير جلالة سلطان عمان إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة في سلطنة عُمان سعيد المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.