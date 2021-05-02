أعلنت وزارة التجارة أنه بإمكان الأسواق والمولات والمحلات والمراكز التجارية زيادة ساعات العمل فيها، وإمكانها العمل لمدة 24 ساعة لتفادي تزاحم المتسوقين والمستهلكين خصوصا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك.

وأكد المتحدث باسم «التجارة» عبدالرحمن الحسين، ردا على سؤال «عكاظ» في المؤتمر الصحفي المشترك لمستجدات كورونا في المملكة، إمكانية فتح مراكز التسوق في أوقات مختلفة مثل بعد الفجر لتخفيف ازدحام المتسوقين في فترات المساء، وقال: «المنشآت التجارية والأسواق لديها صلاحية الفتح لمدة 24 ساعة، وبإمكان كل منشأة الآن التقدم للحصول على الترخيص وفتح أبوابها والعمل خارج أوقات الذروة سواء من بعد الفجر وفي ساعات الصباح، إذ وجهت الوزارة الأسواق والمحلات بإمكان زيادة ساعات العمل لتخفيف ازدحام المتسوقين والمستهلكين».

وأضاف: «النصيحة النهائية، ابتعدوا عن التسوق في أوقات الذروة من التاسعة مساء وحتى الثانية بعد منتصف الليل حتى لا يقع الازدحام».

وشدد متحدث «التجارة» خلال المؤتمر على أن هذه المرحلة مهمة جدا ويتطلب فيها الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية بكل دقة، داعيا المنشآت التجارية والمستهلكين إلى الالتزام بدقة وبحرص وبعناية كاملة بالاحترازات والإجراءات الوقائية.

وأكد الحسين استمرار منع أربع ممارسات على المنشآت التجارية والمعلنين، هي: منع دعوة المشاهير والمعلنين إلى المنشآت التجارية ومنافذ البيع، منع إجراء المسابقات في منافذ البيع والمنشآت التجارية، منع أي عمليات أو حالات افتتاح أو تدشين لمنشآت تجارية أو أسواق أو محلات، منع الإطلاق أو التدشين المكاني للخدمات الجديدة أو السلع والمنتجات، لأن هذه الممارسات هي المسبب الأولى للازدحام في المنشآت التجارية والمحلات.

وكشف أنه تم خلال شهر شعبان والأيام الماضية من رمضان تنفيذ 171 ألف جولة رقابية، تم فيها إيقاع المخالفات بحق 5886 منشأة لأنها أدخلت متسوقين لا يرتدون الكمامات، ولم يتم قياس درجة الحرارة لهم، ولم يتم توفير المعقمات فيها.

وقال إن من أبرز المنشآت المخالفة، 11 سوقا تجارياً تم إغلاقها في مناطق المملكة، أحدها في تبوك أدخل 10 آلاف متسوق ولم يلتزم بالطاقة الاستيعابية، وتمت معاقبته وإغلاقه، وكذلك تمت مخالفة سوقين تجاريين في نجران وعرعر بعد استعانتهما بمشاهير للإعلان وهو ما يعد مخالفة للإجراءات، ما تسبب بحضور أكثر من 4 آلاف متسوق في ليلة واحدة، وتم إيقاع العقوبة المقررة عليهما وإغلاقهما احترازيا، مضيفا: كما تم إيقاع العقوبة النظامية بحق مركز تجاري في الباحة وإغلاقه لإقامته حفل افتتاح استعان فيه بمعلنين.

أما في ما يتعلق بالمعلنين الأفراد على «سناب شات» وغيره من المنصات، أفاد متحدث «التجارة» بأنه تم الرفع بـ18 معلنا إلى الجهات المعنية خالفوا الإجراءات الاحترازية وزاروا المنشآت ودعوا إلى التجمع فيها، منهم معلنة تسببت بإيقاع الغرامة على 6 منشآت تجارية وإغلاق منشأتين، مجددا التأكيد على منع زيارة المنشآت التجارية والدعوة إلى التزاحم والتجمعات في كافة منافذ البيع.