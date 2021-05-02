أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 937 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1120 حالة، ووفاة 11 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 419.348 حالة، من بينها 9705 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1351 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 402.664 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6979 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 96%، ونسبة الحالات النشطة 2.3%، ونسبة الوفيات 1.66%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (381)، منطقة مكة المكرمة (225)، المنطقة الشرقية (110)، منطقة عسير (47)، منطقة المدينة المنورة (36)، منطقة القصيم (30)، منطقة جازان (27)، منطقة حائل (25)، منطقة تبوك (20)، منطقة نجران (16)، منطقة الحدود الشمالية (10)، منطقة الباحة (8)، منطقة الجوف (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (296)، جدة (118)، مكة المكرمة (48)، الخرج (25)، المبرز (23)، أبها (22)، الليث (20)، الدمام (19)، الهفوف (17)، ينبع (16)، نجران (15)، المدينة المنورة (13)، الطائف (13)، خميس مشيط (13)، حوطة بني تميم (11)، عرعر (10)، الحائط (10)، الغزالة (10)، المظيلف (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (384)، جدة (106)، مكة المكرمة (54)، الدمام (50)، المبرز (28)، الهفوف (26)، تبوك (23)، وادي الدواسر (22)، الليث (19)، الطائف (18)، الظهران (18)، حائل (17)، الخبر (16)، المدينة المنورة (15)، رماح (14)، الدوادمي (13)، المظيلف (13)، بقيق (12)، خميس مشيط (10)، عفيف (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، كشف مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المؤشرات الوبائية لكورونا في المملكة شهدت تذبذبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث تفاوتت فيها الحالات بين الارتفاع والانخفاض، مما يوجب علينا أن نكون حذرين، وأن نتقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام القادمة التي تعد مرحلة مهمة جداً، مشيراً إلى أن الحال ينطبق على الحالات الحرجة التي تسير بنفس اتجاه الإصابات المؤكدة.

وفي ما يخص اللقاحات، أعلن العبدالعالي أن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها في السعودية منذ بدء التطعيم وحتى اليوم بلغ 9.540.336 جرعة من لقاحات كورونا، في كافة مراكز اللقاحات بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها 950 مركزاً، مؤكداً أن مواعيد أخذ الجرعة ستكون متاحة، مشددا على أن كبار السن ممن يبلغون 75 عاما فأكثر يتم إعطاؤهم جرعات اللقاحات في مراكز التطعيم دون حجز موعد مسبق عبر تطبيق «صحتي».

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم لكشف مستجدات الجائحة واللقاحات إن لقاح كورونا لا يؤثر على نتيجة الفحص والمسحة المخبرية، موضحا أن من تعافى بعد إصابته بعدوى فايروس كورونا فإنه يتلقى جرعة واحدة من اللقاح بعد 6 أشهر؛ لأن لديه مناعة طبيعية ستستمر لهذه المدة ثم يُعطى جرعة واحدة منشطة.

وشدد متحدث «الصحة» على أن كل ما يشاع من أكاذيب حول اللقاحات وأنها تسبب الوفاة هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة، «وحتى الآن لم يثبت ارتباط مباشر بأن تكون اللقاحات مسببة للوفيات في السعودية»، مشددا على الجميع ضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق «صحتي‬»، منوها إلى أن أخذ المسحة قبل تلقي اللقاح لا مبرر له ولا يستدعي ذلك.