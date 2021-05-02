أطلقت كشافة علا مكة التطوعية التابعة لجمعية مراكز الأحياء بمكة، مبادرة وبإشراف عمدة حي الهنداوية بدر القرني. حيث تنوعت وجبات الإفطار بين ساخنة وجافة وتم توزيعها للمنازل داخل الحي، بإشراف وحضور القائد الكشفي محمد الحافظ والكشافة المرشدات المشاركين.

وعبرت المتطوعات عن سعادتهن بمشاركتهن في المبادرة. وأكدن أنه لا توجد أي معوقات أو متاعب واجهنها خلال التوزيع والنزول في الميدان، حيث يتم تنقل المتطوعات من منطقة التجمع وتوصيل الوجبات ومساعدتهن في حملها من مقر عمدة الحي إلى الأحياء التابعة لحي الهنداوية، وتزويد المتطوعات في حال النقص.

هذا وتستمر المبادرة طوال شهر رمضان المبارك، وهي ضمن المبادرات السنوية التي أطلقتها كشافة علا مكة لدعم الأسر الفقيرة والمتعففة داخل المنازل.