نظرت محاكم الدرجة الأولى 225229 قضية أحوال شخصية منذ بداية العام إلى الأول من رمضان الجاري.وكشف تقرير إحصائي صادر عن وزارة العدل أن القضايا المذكورة منها 90194 دعوى خصومة بين طرفين فأكثر، و135035 دعوى إنهائية من طرف واحد، واحتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى بـ 60286 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ 52749، ثم المنطقة الشرقة بـ 9886، ورابعاً منطقة عسير بـ17110 قضايا، في حين جاءت في المراتب الأخيرة تباعاً كل من منطقة الحدود الشمالية بـ3137 قضية، ومنطقة الباحة بـ3243، ومنطقة نجران بـ3520 قضية. وبحسب التقرير شملت دعاوى الإنهاءات صكوك إثبات الحياة، والوفاة، وإنهاء القاصرين، وإنهاءات الأوقاف وحصر الإرث، في حين تضمنت دعاوى الخصومة الحضانة والزيارة والنفقة وفسخ النكاح خلعاً والعضل. وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن الدعاوى الجديدة في الطلاق والخلع والحضانة تنخفض عادة في رمضان بنسبة كبيرة تقارب 75% وتشكل أغلب دعاوى فسخ النكاح الحالية استكمالاً لجلسات سابقة. وبحسب المؤشر الرقمي فإن عدد القضايا في محاكم منطقة مكة المكرمة تقفز في نهاية شهر محرم ومنتصف شهر صفر وتنخفض منتصف ربيع الأول ومنتصف جمادى الأولى. وتصدرت الرياض وجدة ومكة والمدينة قضايا الأحوال الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في اختصاص معين وتذيلت محاكم حائل الترتيب الأخير وقبل الأخير كانت محاكم بريدة وتبوك. وقالت مصادر قانونية إن سيدات قررن إرجاء تحرير دعاوى خلع إلى ما بعد العيد بناء على نصائح مقربين في الأسر تنظر إلى شهر رمضان بأنه شهر تقارب وليس شهر محاكم.. ورصدت «عكاظ» 11 دعوى خلع في مكاتب محاماة أرجئ تقديمها للمحكمة المختصة إلى بعد إجازة عيد الفطر.