أكد الأستاذ المشارك استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم الدكتور سعد الشريف لـ«عكاظ» أنه يمكن اعتبار شهر رمضان المبارك فرصة مناسبة للإقلاع عن التدخين، حيث يمتنع الصائم عن التدخين لساعات طويلة أثناء النهار خلال فترة الصوم ويمكن أن يستغل المدخن ذلك للإقلاع عن التدخين بشكل كامل.وأوضح الدكتور سعد الشريف أن الإرادة القوية واتخاذ القرار بالتوقف عن التدخين في وقت محدد يعدان الخطوة الأولى للإقلاع عن التدخين. وقال: «نصيحتي للمدخن أن يستغل شهر رمضان المبارك ويحدد يوما ووقتا للإقلاع عن التدخين خلال هذا الشهر المبارك، والخطوة الثانية أخذ موعد مع عيادات الإقلاع عن التدخين (المجانية) التابعة لوزارة الصحة أو الجمعيات الخيرية لمكافحة التدخين مثل جمعية «نقاء»، وذلك للمساعدة على الإقلاع عن التدخين من خلال وضع خطة علاجية مناسبة للمدخن ويمكن من خلالها استخدام بعض الأدوية المساعدة وبدائل النيكوتين، والخطوة الثالثة توقع الأعراض الانسحابية المؤقتة للتوقف عن التدخين (مثل الصداع، نقص التركيز، تقلب المزاج أو التوتر) والصبر عليها، حيث إنها تبلغ ذروتها خلال الـ48 ساعة الأولى، وتخف مع الوقت حتى تزول خلال أسبوعين إلى 4 أسابيع عند أغلب الناس. وأضاف: الخطوة الرابعة تغيير نمط الحياة مثلا: تغيير روتين الطعام، أظهرت الدراسات أن زيادة حصة الخضار والفواكه تقلل من الرغبة الشديدة للتدخين مع أهمية تغيير عادات ما بعد الطعام التي كانت مرتبطة مع التدخين وتثير الرغبة للتدخين، مثل شرب الشاي أو القهوة، حيث يمكن استبدالها بشرب الماء أو العصير.