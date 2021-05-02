وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 99 طنا و495 كيلوغراما من السلال الغذائية للأسر الأشد احتياجاً في عدد من ولايات جمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 18.090 فردا.وجرى في الولاية الشمالية توزيع 7 أطنان و920 كيلوغراما من السلال الغذائية في محلية الدبة استفاد منها 1440 فردا، و12 طناً و870 كيلوغراما من السلال الغذائية في محلية مروي، استفاد منها 2340 فرداً، و11 طنا و55 كيلوغراما من السلال الغذائية في محلية دنقلا استفاد منها 2010 أفراد، و8 أطنان و745 كيلوغراما من السلال الغذائية في محلية البرقيق، استفاد منها 1590 فرداً، و8 أطنان و745 كيلوغراما من السلال الغذائية في محلية دلقو، استفاد منها 1590 فرداً، و16 طناً و665 كيلوغراما من السلال الغذائية في محلية حلفا استفاد منها 3030 فرداً، كما جرى في ولاية القضارف توزيع 16 طناً و500 كيلوغرام في محلية القضارف، استفاد منها 3000 فرد، وتوزيع 9 أطنان و240 كيلوغراما في محلية القلابات الغربية استفاد منها 1680 فرداً، وفي ولاية وسط دارفور تم توزيع 16 طناً و500 كيلوغرام في محلية زالنجى، استفاد منها 3000 فرد.