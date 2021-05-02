عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى اجتماعاً لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية عبدالله بخاري ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.وناقشت اللجنة أوجه التباين الواردة من الحكومة على مشروع نظام الانضباط الوظيفي بناءً على المادة (17) من نظام مجلس الشورى. كما ناقش الاجتماع، الذي عقد، التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار الذي استعرض فيه أعضاء اللجنة أبرز إنجازات المركز والدراسات التي قدمها خلال عام التقرير. وخلصت اللجنة في ختام اجتماعها إلى عددٍ من المقترحات والرؤى التي أبداها المجتمعون على التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار خلال عام التقرير، التي تمت صياغتها ضمن توصيات اللجنة في تقريرها تمهيداً لعرضه أمام المجلس لمناقشته واتخاذ ما يراه بشأنها في إحدى جلساته القادمة. يشار إلى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح التي تحال إليها من المجلس لدراستها وإبداء الرأي حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.