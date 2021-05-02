أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن المحافظة على الموظفين وامتيازاتهم جزء أساسي من برنامج التحول الصحي، موضحاً أنه سيتم نقلهم إلى التجمعات الصحية دون التأثير على رواتبهم.

وخلال الجلسة الحوارية بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030 بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء لجان برامج تحقيق الرؤية، قال الربيعة: «كل مواطن سيكون مرتبط بتجمع صحي مسؤول عن توفير الخدمة الصحية الكاملة له دون عناء، وسيكون له طبيب مختص لمتابعة حالته وحالة أسرته».

وأضاف: «يومياً 200 ألف شخص تُسجل مواعيدهم لأخذ اللقاح في تطبيق صحتي، ويتم إصدار 30 ألف وصفة إلكترونية، وأكثر من 400 ألف شخص يستفيدون من مركز الاتصال 937».

وأشار إلى تلقي طلبات من دول متقدمة للتعرف على تجربة السعودية في مواجهة جائحة كورونا، لافتاً إلى أن المملكة حققت نجاحات في التعامل مع الجائحة.

وأوضح وزير الصحة أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وضعت ميزانية مفتوحة لتوفير المستلزمات والخدمات الطبية، مشددة على أن سلامة المواطن قبل كل شيء.

وتابع: «اقتربنا من 9.5 مليون لقاح، ونؤكد الحرص على جودة اللقاحات وفق معايير دقيقة».