استقبل ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الوطن اليوم (السبت)، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.



ونقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتمنياتهما لولي عهد أبوظبي ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمّل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.