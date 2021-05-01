لقي شخصان حتفهما وأصيب 6 آخرون اليوم (السبت)، نتيجة حادث تصادم مركبتين وجها لوجه على طريق الكويت من جهة محافظة حفر الباطن.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، أنه ورد إلى غرفة عمليات بلاغ عند الساعة 1:49 صباح اليوم من مواطن يفيد بوقوع حادث سير على امتداد طريق الكويت في محافظة حفر الباطن ووجود عدة إصابات.

وقال الغامدي: على الفور تم توجيه 4 فرق إسعاف من الهلال الأحمر السعودي وفرقتي إسعاف من جهات أخرى إلى الموقع، وعند الوصول تبين وجود 6 مصابين وحالتي وفاة، وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصابين وإسعافهم، وتم نقل 4 حالات إلى مستشفى الملك خالد وحالتين إلى مستشفى المعالي.

ودعت هيئة الهلال الأحمر جميع المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق «أسعفني» على الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، متمنية من الجميع التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور مركبات الإسعاف أثناء الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا تُعاق الفرق الإسعافية عند تقديمها الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبها الإنساني.