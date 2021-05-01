شدد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله عسيري، على أهمية استفسار الأشخاص الراغبين بالسفر خارج المملكة عن الدول التي يرغبون بالتوجه إليها، ومعرفة الإجراءات التي تتخذها تلك الدول في سبيل مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال عسيري عبر حسابه في «تويتر»: «عند فتح السفر الدولي، استكمال التحصينات مهم جداً لكنه لا يعني أن كل الدول ستستثني المحصنين من الحجر عند وصولهم إليها»، مضيفا: «الاستفسار قبل السفر مهم جداً لكيلا يضيع أول أسبوع في الحجر».

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد وجهت كافة شركات الطيران العاملة في المملكة بسرعة ربط بيانات رحلات المسافرين بتطبيق «توكلنا» بشكل عاجل، على أن يقتصر إصدار بطاقة صعود الطائرة على المسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق «محصّن» أو «لم تثبت إصابته»، مشددة على شركات الطيران منح المسافرين آلية لإبلاغهم بإلغاء حجوزاتهم في حال كانت حالتهم الصحية مختلفة عن «محصّن» و«لم تثبت الإصابة»، وذلك عبر الرسائل النصية.