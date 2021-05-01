أشاد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بجهود قادة كشافة إدارة التعليم في مكة المكرمة المتطوعين بمركز بادر للأعمال التطوعية لخدمة المُعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ونوه الفريق الحربي خلال لقائه رئيس النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير والقادة المتطوعين بدورهم الريادي والإيجابي في خدمة المعتمرين، ومثنياً على ما تحقق من تطور ملحوظ لأعمال المركز وما يقدم من خدمات إنسانية رائعة يساندون فيها الجهات الأمنية في تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية المتعلقة بخطة أمن العمرة لهذا العام 1442هـ. من جهته عبر رئيس النشاط الكشفي زياد قدير عن شكره على تحفيزه ودعمه للقادة الكشفيين خلال لقائه بهم، مشيرًا إلى أنه سيكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء خصوصا خلال العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك في إطار المنظومة الخدمية التي يقومون بها مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.