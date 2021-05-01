أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 1048 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 964 حالة، ووفاة 11 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 418.411 حالة، من بينها 9899 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1333 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 401.544 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6968 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 95.96%، ونسبة الحالات النشطة 2.36%، ونسبة الوفيات 1.66%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (379)، منطقة مكة المكرمة (277)، المنطقة الشرقية (141)، منطقة عسير (46)، منطقة المدينة المنورة (41)، منطقة جازان (35)، منطقة تبوك (33)، منطقة القصيم (29)، منطقة حائل (21)، منطقة نجران (15)، منطقة الحدود الشمالية (14)، منطقة الباحة (9)، منطقة الجوف (8).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (333)، جدة (133)، مكة المكرمة (53)، المبرز (39)، الهفوف (29)، الطائف (26)، تبوك (24)، الليث (24)، أبها (23)، الدمام (22)، المظيلف (21)، ينبع (20)، أبوعريش (17)، المدينة المنورة (14)، نجران (14)، عرعر (11)، الظهران (11)، حائل (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (267)، جدة (93)، مكة المكرمة (50)، الدوادمي (28)، المبرز (28)، الطائف (27)، الهفوف (24)، الدمام (23)، المدينة المنورة (19)، الظهران (18)، الليث (18)، ضرما (17)، الدلم (16)، أبها (15)، تبوك (14)، الخبر (14)، جازان (13)، المجمعة (12)، حائل (11)، عرعر (10)، خميس مشيط (10)، عفيف (10)، رماح (10).

وفي السياق، أكدت «الصحة» أن أخذ اللقاح يُساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 590 مركز لقاح كورونا منتشرة في مختلف المناطق، كاشفة أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى اليوم بلغ 9.415.209 جرعات من لقاحات كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفايروس.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.