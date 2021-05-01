كشفت وزارة الصحة الفترة التي يحتاجها المصاب بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للتعافي، سواء في حالة ظهور الأعراض أو عدم ظهورها.

وأعلنت «الصحة» أنه بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة بالإصابة بـ«كورونا» يصاحبها وجود أعراض، فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل دون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وأكدت أنه في حالة الإصابة المؤكدة دون ظهور أعراض فيكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، مشددة على أنه في كلا الحالتين، فبعد إتمام مدة التعافي فإن ذلك لا يستدعي تأكيد فحص مخبري.