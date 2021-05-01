أُغلق شارع الفن بدءاً من الليلة، نظراً للإقبال الكثيف والازدحام الشديد الذي يشهده شارع الفن بمدينة أبها، وبناءً على توجيهات وزارة الداخلية وتنفيذاً لتعليمات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وتم التنسيق الأفقي بين أمانة وشرطة المنطقة لذلك، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، فيما تم وضع خطة ميدانية لإدارة الموقع والتحكم في مداخله ومخارجه، إذ تختص الشرطة بإدارة الشوارع والميادين، وتختص أمانة عسير بإدارة الحدائق وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة Covid-19، ولن يسمح بدخول الموقع إلى حين تنظيمه، والتحكم في مداخل ومخارج الموقع، وفق الخطط التنظيمية التي تضمن عدم التزاحم، وتحافظ على سلامة الجميع وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس Covid-19.

وكانت «عكاظ» نشرت مساء أمس مادة بعنوان: «للحد من إصابات كورونا: زحام «شارع الفن» هل يكون سبباً في إغلاقه؟»