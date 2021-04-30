أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 29 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 29 حالة إصابة بفايروس كورونا (كوفيد 19) بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 83 يوماً 943 مسجداً، وإعادة فتح 908 مساجد منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة هي 7 بمنطقة الرياض، و7 بمنطقة مكة المكرمة، و5 بمنطقة عسير، و4 بالمنطقة الشرقية، و3 بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة جازان، مشيرة إلى إعادة فتح 34 مسجدا، 9 منها بمنطقة الرياض، و7 بمنطقة مكة المكرمة، و7 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة جازان، و3 بالمنطقة الشرقية، واثنان بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة، التي شملت التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في بيانها المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.