حددت وزارة الحج والعمرة جدارات أعضاء مجلس الإدارة الراغبين في الترشح لإدارة وعضوية مجالس إدارات شركات أرباب الطوائف. وبينت الوزارة أن متطلبات الخبرة لعضو مجلس إدارة (إستراتيجي - اقتصادي) هي درجة بكالوريوس أو أعلى منها في تخصص ذي علاقة وشغل منصبا تنفيذيا في شركة مساهمة مدرجة في تداول أو نمو أو في إحدى الشركات الكبيرة وما لا يقل عن 15 سنة من الخبرة لحاملي شهادة البكالوريوس، أو 12 سنة لدرجة الماجستير أو 10 سنوات لدرجة الدكتوراه.

وبالنسبة لعضو مجلس إدارة (استثماري - أو القطاع المصرفي) يتطلب الحصول على درجة بكالوريوس أو أعلى منها في تخصص ذي علاقة وشغل دورا إداريا أو تنفيذيا في الاستثمار أو القطاع المصرفي ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة لحاملي شهادة البكالوريوس، أو 8 سنوات لدرجة الماجستير، أو 5 سنوات لدرجة الدكتوراه.

وفي حالة الترشح لعضو مجلس إدارة (خبير قطاع الحج) الحصول على درجة بكالوريوس أو أعلى منها وأن يكون ذا خبرة عملية في قطاع الحج (عضو مجلس إدارة) قيادي (رئيس، نائب، عضو) مجموعة أو مكتب خدمة وما لا يقل عن 15 سنة من الخبرة لحاملي شهادة البكالوربوس، أو 12 سنة لدرجة الماجستير أو 10 سنوات لدرجة الدكتوراه.

وفي حالة عضو مجلس إدارة (مالي - اقتصادي) هي درجة بكالوريوس أو أعلى منها في تخصص ذي علاقة وشغل دورا إداريا في الإدارة المالية ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة لحاملي شهادة البكالوريوس، أو 8 سنوات لدرجة الماجستير، أو 5 سنوات لدرجة الدكتوراه.

وإذا كان المترشح عضو مجلس إدارة (قانوني) هي الحصول درجة بكالوريوس أو أعلى منها في القانون أو إحدى الشهادات المتخصصة المعتمدة وأن يكون مارس القانون التجاري بشكل مستقل أو منظمي وما لا يقل عن 15 سنة من الخبرة لحاملي شهادة البكالوريوس، أو 12 سنة لدرجة الماجستير أو 10 سنوات لدرجة الدكتوراه.

فيما إذا ترشح عضو مجلس إدارة (إدارة- موارد بشرية) الحصول درجة بكالوريوس أو أعلى منها في تخصص ذي علاقة وما لا يقل عن 15 سنة من الخبرة لحاملي شهادة البكالوريوس، أو 12 سنة لدرجة الماجستير أو 10 سنوات لدرجة الدكتوراه. وأكدت الوزارة أن شروط التقديم على وظائف إدارة شركات أرباب الطوائف هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإرفاق صورة من المؤهل العلمي +معادلة الشهادات من الجامعات الخارجية، وأن يكون المتقدم أحد مساهمي المؤسسة وتوقيع التعهد المرفق بأن لا يكون المرشح موظفا حكوميا (مدنيا أو عسكريا) عند مباشرة عضوية مجلس الإدارة حال انتخابه واستيفاء الجدارات المحددة من قبل الوزارة.