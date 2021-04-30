أعلنت كلية الطب بجامعة بيشة تخريج 25 طالباً يمثلون الدفعة الثانية من خريجيها للعام الجامعي 1442/1441، لينضموا إلى زملائهم الذين تخرجوا العام الماضي وعددهم 27 خريجا مثلوا الدفعة الأولى.

وذكر المتحدث باسم الجامعة الدكتور محمد آل عجيم أن جميع الخريجين في هاتين الدفعتين هم من الطلاب فقط، ولم تخرج الجامعة أي طالبة حتى الآن، وذلك بسبب أن قبول الطالبات في كلية الطب كان حديثاً.

وأشار الدكتور آل عجيم إلى أن إجمالي الطلاب والطالبات في كلية الطب بجامعة بيشة حالياً يبلغ 275 طالبا وطالبة، مباركاً ومهنئاً للخريجين تخرجهم.