أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 1056 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1071 حالة، ووفاة 1 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 417.363 حالة، من بينها 9826 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1335 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 400.580 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6957 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 95.97%، ونسبة الحالات النشطة 2.35%، ونسبة الوفيات 1.66%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (446)، منطقة مكة المكرمة (253)، المنطقة الشرقية (136)، منطقة عسير (52)، منطقة المدينة المنورة (33)، منطقة جازان (28)، منطقة القصيم (27)، منطقة حائل (20)، منطقة تبوك (15)، منطقة نجران (15)، منطقة الحدود الشمالية (14)، منطقة الباحة (11)، منطقة الجوف (6).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (362)، جدة (105)، مكة المكرمة (60)، الهفوف (40)، الليث (28)، أبها (22)، الطائف (21)، ينبع (20)، الدمام (18)، حائل (17)، ضرما (17)، تبوك (15)، المظيلف (14)، جازان (13)، وادي الدواسر (13)، المبرز (13)، عرعر (12)، بريدة (11)، الدلم (10)، الجبيل (10)، الخرج (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (357)، جدة (105)، الهفوف (45)، الدوادمي (41)، مكة المكرمة (37)، الدمام (37)، المدينة المنورة (22)، الليث (22)، الدلم (19)، المبرز (18)، تبوك (17)، الطائف (15)، النعيرية (15)، الخبر (14)، وادي الدواسر (14)، ينبع (13)، أبها (12)، عرعر (10)، نجران (10).

وأكدت «الصحة» ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فايروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفايروس.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.