ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن أطلق النار على أحد المنازل وحاول الهرب، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.

وفي التفاصيل، فقد صَرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يستقل مركبته ويطلق النار على أحد المنازل، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه بعد محاولته الهرب وإطلاقه النار من سلاح بحوزته، وتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف، دون وقوع إصابات، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأضاف الرائد الكريديس: جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.