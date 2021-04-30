انطلقت مساء أمس (الخميس) حملة «ممتثل عشان أحب الطائف» التي وجه بها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، حيث دشن أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي مبادرة «ممتثل» على نطاق 9 بلديات فرعية و10 بلديات مرتبطة؛ وتهدف المبادرة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فايروس كورونا المستجد، وذلك في منتزة الردف بحضور المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن سعيد، وممثلين من الجهات الحكومية بالطائف والقطاع الخاص.

كما شارك أمين الطائف في الفعاليات الميدانية بالمنتزهات والأسواق والأماكن العامة من خلال وضعه ملصق شعار «ممتثل» على واجهة عدد من المحلات المثالية الملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية. وتعمل أمانة الطائف وبمشاركة الجهات المعنية من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك أكثر من 300 متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات المحافظة المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع.

يُذكر أن حملة «ممتثل» تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فايروس كورونا، من خلال حملات متتالية وإشراك المجتمع لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وتبث أهم رسائلها التوعوية لتعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.