نشب حريق في مطبخ مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف نتيجة ارتفاع الحرارة في زيت الطهي.

وأكد لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أنه نشب حريق بسيط اندلع في مطبخ المجمع نتيجة ارتفاع الحرارة في زيت الطهي، مما ساهم في حريق بسيط. وعملت انظمة السلامة مباشرة وقت الحدث وتمت السيطرة عليه سريعا من قبل فرق الامن والسلامة قبل حضور فريق الدفاع المدني والذي غادر الموقع بعد التأكد من سلامة الوضع.

وذكر الحميدان ان إدارة الامن والسلامة نجحت في التعامل مع الحادثة نتيجة للفرضيات التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية والتي شاركت فيها كل الجهات المعنية.