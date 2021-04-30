أمر النائب العام بالقبض على شخص يستقل مركبة وقام بإطلاق النار أمام أحد المنازل، ما أثار رعب قاطني الحي وعرض حياة الآخرين للخطر، وتم تحويله على وجه السرعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه، وذلك بناءً على توثيق مركز الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكره مصدر مسؤول بالنيابة العامة.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تحذر من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يساهم في ارتكابها بكل حزم حفاظا على أمان المجتمع وطمأنينته، كما أكد المصدر على أن قضايا إطلاق النار تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق قرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ.