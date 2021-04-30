نفذت بلدية القريات ممثلة في الإدارة النسائية، جولات رقابية على المنشآت التجارية النسائية الخاصة بالتزيين النسائي، والمنشآت التجارية، للتأكد من الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة ومستوى الوعي بالرقابة الذاتية للعاملين بهذه الأنشطة.

وقالت لـ«عكاظ» مديرة الإدارة النسائية ببلدية القريات عواطف العازمي، إن الفرق الرقابية النسائية وبتوجيهات من رئيس البلدية المهندس فهد العنزي قامت بتنفيذ (49) جولة رقابية على المنشآت، نتج عنها إنذار ومخالفة (28) منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية، علاوة على ضبط (10 كيلو غرامات) مواد منتهية.

وأكدت العازمي أن الفرق الرقابية النسائية تعمل ضمن برنامج مبادرة «ممتثل» التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فايروس كورونا المستجد، مشددة على أن الحملات والجهود الرقابية مستمرة وستكون على مدار اليوم من خلال تكثيف الجهود الرقابية على المنشآت التجارية المتنوعة من منطلق مسؤولياتها في هذا الجانب بهدف إحكام عملية الرقابة الصحية.