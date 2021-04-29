هطلت يوم أمس الخميس على أجزاء متفرقة من مكة المكرمة أمطار غزيرة سالت على إثرها شوارع وشعاب العاصمة المقدسة صاحبتها عواصف رعدية قوية ورياح سطحية نشطة.

وشهد الحرم المكي الشريف أيضا هطول كميات من الأمطار، إذ اغتسلت إثر ذلك الكعبة المشرفة والمطاف وساحات الحرم، في الوقت الذي جندت فيه الجهات المعنية والمسؤولة هناك كافة طاقاتها للحيلولة دون تجمع المياه في الحرم أو مرافقه أو حدوث أي طارئ قد تتسبب فيه تلك الأمطار الغزيرة، واستمر المعتمرون في أداء مناسكهم رغم هطول المطر بغزارة مكتفين بحمل المظلات وماضين في طوافهم وتلبيتهم.

على الصعيد ذاته نشرت المديرية العامة للدفاع المدني منذ وقت مبكر عددا من فرقها المتخصصة في أماكن متعددة من العاصمة المقدسة وذلك استعدادا للموجة المطرية التي شهدتها المدينة، كما جندت امانة العاصمة المقدسة فرقها الميدانية المختصة لنزح مياه الامطار وأزالت العوالق والاتربة التي تحول دون عمل قنوات تصريف السيول على وجهها الاكمل.