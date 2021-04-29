طالب عدد من المواطنين في محافظة خميس مشيط، بالعمل على إنشاء مشاريع لتصريف مياه الأمطار التي تغمر الشوارع، وتعرقل الحركة المرورية، وتخلف أضرارا للمركبات وربّما للمنازل.

وقال المواطنون محمد ومبارك الشهراني وفهد القحطاني، لـ«عكاظ»: إن الحال يستمر عند هطول الأمطار، في تجمع كميات هائلة من المياه على شوارع رئيسية وفرعية، وتؤثر بشكل كبير على انسيابية حركة السير، وتعطل مركبات، وبطء في الحركة المرورية. وأضافوا: أين مشاريع تصريف مياه الأمطار التي لو تم إنشاؤها في مواقع حيوية ومناسبة، لتغيّر الحال إلى الأفضل، وكم من المطالبات والمناشدات التي لم تر النور حتى اللحظة؟

من جهته، أوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد الحويطي، أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات عملت على إزالة الآثار التي خلفتها تجمعات مياه الأمطار، في أحياء وشوارع وطرقات المحافظة والقرى التابعة لها. وبين أن ماتم نزحه من مياه الأمطار بلغ مايقارب 10310 أطنان، مؤكداً بأن البلدية استعدت بشكل كامل للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتوقعة لهطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأشار إلى نجاح الخطة المعدة مسبقاً لمواجهة الأمطار من خلال الإمكانيات، وتسخير الطاقات من أجل مواجهة تجمعات مياه الأمطار في الشوارع وبعض الأحياء بالإضافة إلى مباشرة كافة البلاغات الواردة عن تجمع مياه الأمطار وغيرها على الرقم الموحد 940.