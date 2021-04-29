نوّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز بمضامين حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن أهم المنجزات لرؤية المملكة 2030 إثر مضي 5 أعوام منذ انطلاقها، مؤكداً أن حديث ولي العهد عزز الثقة بأن المملكة منطلقة بخطى ثابتة نحو أهداف الرؤية الطموحة، وتمثّل إستراتيجيتها المحترفة بكل دقة في تفاصيل يومياتنا، للرقي بوطننا لمراحل متقدمة من التطوير والتنمية، ما يؤكد اعتزازنا بمملكتنا وهويتنا واعتدال سياستنا وإشراقة مستقبلنا.

ورفع الأمير حسام أجمل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030 ونجاح كل الأهداف التي تضمن رقي حضارتنا وازدهار مستقبلنا، مشيداً بشفافية ولي العهد في اللقاء التلفزيوني، وتوضيح كل ما أنجز وما سينجز بالأرقام والمؤشرات ليعزز ثقة المواطنين والمواطنات بالرؤية وما تضمنته الأعوام الخمسة من أفكار ومبادرات وخطط طموحة كان لها الفضل بعد الله في تجنيب المملكة آثاراً اقتصادية سيئة، وتجاوزت باقتدار ظروف جائحة كورونا، وما نتج عنها من تقلبات في أسواق الطاقة العالمية وركود الاقتصاد العالمي، بتسخير كافة القوى لحفظ توازن وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ومستقبل واعد.