أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة الإبداع (موهبة) استعداد المنتخب السعودي للعلوم والهندسة لتمثيل المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بمعرض «ريجينيرن» الدولي للعلوم والهندسة «ISEF2021»، والذي سينعقد في الفترة 17 - 21 مايو 2021، إذ سينافس موهوبو السعودية بمشاريع علمية متميزة مع أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 80 دولة حول العالم.

وأكدت مؤسسة «موهبة» ‏أن الشغف هو المحرك الأساسي للإنجاز وبينت أن استعدادها لهذا المحفل الدولي بهذه التشكيلة من الموهوبين والموهوبات يأتي ضمن رؤية المؤسسة في تحقيق ازدهار البشرية بمشاريع وحلول ابتكارية.