يرعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الخميس)، الحفل الافتراضي لتخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة بيشة، والذي سيتم نقله مباشرة عبر قناة عين الفضائية والمنصات الإلكترونية.

وثمّن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي رعاية أمير المنطقة للحفل، ما يؤكد دعمه لأنشطة وفعاليات وبرامج الجامعة، واعتزازه بالخريجين وما قدموه من جهود حتى حققوا هدفهم الرئيسي وهو التخرج لخدمة وطنهم وقيادتهم ومجتمعهم.

وأوضح أن الجامعة حرصت على مشاركة أبنائها وبناتها الخريجين فرحة التخرج على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك بعد عدة سنوات من البذل والجد والاجتهاد والتحصيل العلمي، معبراً عن فخره واعتزازه بالخريجين الذين يبدؤون حياتهم العملية والمساهمة في التنمية الوطنية التي تشهدها بلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ودعم خطط وبرامج رؤية المملكة 2030.