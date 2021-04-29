عُقد أمس بمقر الأمانة العامة لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بمدينة الرياض الاجتماع الأول للصندوق برئاسة مستشار وزير الداخلية الأمين العام للصندوق الدكتور ساعد العرابي الحارثي، وذلك بحضور منسوبي الصندوق. وقد استهل الاجتماع بترحيبه بالأعضاء الذين انضموا للصندوق متطلعاً لدورهم في تأسيسه والأدوار المطلوبة في المرحلة الأولية لما لهم من خبرة وكفاءة في أداء الأدوار المنوطة بهم بما يحقق مستهدفات الصندوق.

كما تم خلال الاجتماع استعراض بعض الموضوعات المتعلقة بالأعمال التأسيسية للصندوق.

وقد أكد الحارثي التزام الصندوق بتقديم جميع الخدمات للمستفيدين بأحدث الإجراءات والسياسات وباستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية وبتميز مؤسسي وحوكمة عالية لإرضاء المستفيدين، تحقيقاً لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.