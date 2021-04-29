صَرّح مساعد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف، ضبطت عدداً من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ولائحة الحد من التجمعات، وتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم.

وأضاف النقيب الدريهم أنه تم القبض أيضا في ذات التجمع على 5 مواطنين، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد ممارستهم التفحيط وقطع الإشارة المرورية وإغلاق أحد الشوارع بمركباتهم، حيث ضُبطت مركبتان ودراجتان ناريتان، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى هيئة الفصل والجزاءات المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً.