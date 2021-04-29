رعى المدير العام للتعليم بمحافظة جدة د. سعد المسعودي الحفل الافتراضي الذي أقامته مدرسة الإمام ورش لتحفيظ القرآن المريم، مساء أمس (الأربعاء) «افتراضياً» لتخريج 129 حافظاً للقرآن الكريم من الطلاب، بحضور مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، وعدد من القيادات والمشرفين التربويين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

وقال مدير عام التعليم بمحافظة جدة د. سعد المسعودي: «نحتفل في هذه الأيام المباركة بكوكبة من حفظة كتاب الله الكريم من طلاب مدرسة الإمام ورش الثانوية والمتوسطة في ظروف استثنائية، وفي ظل دعم القيادة للعلم والتعليم ولحفظة كتاب الله الكريم وحرصها على تدريس ونشر وحفظ القرآن الكريم، مشيداً بجهود المعلمين وأولياء أمورهم على عطائهم مع أبنائهم الطلاب، داعياً الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأهنئ الخريجين على التخرج ومعلميهم وأولياء أمورهم، وأن يبارك في حياتهم المستقبلية، وأن يجزي المعلمين وقائد المدرسة وكل من يشارك خير الجزاء على هذا الجهد المبارك».

من جهته قال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي: «في كل عام نحتفل بتخريج كوكبة من أبنائنا الطلاب الحافظين لكتاب الله الكريم، ولا شك أن الاحتفاء بحفظة كتاب الله الكريم تُعد أولوية لدى القيادة التي تسعى وتحث على غرس القيم والخير والعطاء، ليكونوا نواة طيبة في مجتمع معطاء يؤدون واجبهم نحو دينهم ووطنهم، وأقدم شكري للمدير العام د. سعد المسعودي على دعمه وحضوره الحفل الافتراضي ودعمة لـ 129 حافظاً من الخريجين، والشكر موصول لكافة المعلمين وإدارة المدرسة وللطلاب وأولياء الأمور على جهودهم المبذولة».

وقال قائد مدرسة الأمام ورش لتحفيظ القرآن الكريم محمد الأحمدي: «سعدنا في مدرسة الإمام ورش بمرحلتيها المتوسطة والثانوية بأن نزف 129 حافظاً لكتاب الله عزوجل، يخدمون دينهم ووطنهم ويكونون لبنة صالحة في هذا الوطن الغالي على قلوبنا، في الاحتفالية الافتراضية برعاية المدير العام للتعليم بمحافظة جدة د. سعد المسعودي وحضور مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي وعدد من القيادات والمشرفين التربويين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب، وأقدم الشكر لأبنائنا الخريجين على جهودهم المبذولة، ولكافة القيادات التربوية والإدارية على دعمهم المتواصل ولجميع العاملين في مجمع الإمام ورش القرآني من معلمين وإداريين وطلاب».