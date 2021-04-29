زار مدير مكتب الشمال التابع لإدارة التعليم بالأحساء خالد السليم عددًا من الطلاب المتفوقين من مدرسة أبي هريرة ببلدة الشعبة -شمال الأحساء، في منازلهم أمس (الأربعاء)، لتقديم هدايا التفوق، ولتحقيقهم مراكز متقدمة في الأنشطة المدرسية على مستوى المنطقة.

وطاف السليم على عددٍ من البيوت في البلدة، وكان في استقباله أولياء أمور الطلاب، ويرافقه مشرف القيادة المدرسية سعد القناص، وقائد المدرسة عمر الأحمد، ووكيل المدرسة جعفر المجيبل، ورائد النشاط مصطفى الحليمي، وعلي الخليف.

وضمت قائمة الطلاب المكرمين كلاً من:

علي موسى العيسى، ومحمد يونس الحليمي، وعلي عبدالمحسن الحميدي، وحسن عبدالله البريه، وعبدالعزيز الخميس، وصادق العبدالله.

فيما عبر أولياء الأمور عن شكرهم وتقديرهم للمشرف خالد السليم ومرافقيه على هذه الالتفاتة الحانية، والتي شعر من خلالها الطلاب بارتياح تام، وحملهم بذل المزيد من أجل التفوق.