أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 1026 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1055 حالة، ووفاة 11 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 416.307 حالات، من بينها 9852 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1312 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 399.509 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6949 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 95.96%، ونسبة الحالات النشطة 2.36%، ونسبة الوفيات 1.66%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (441)، منطقة مكة المكرمة (233)، المنطقة الشرقية (133)، منطقة عسير (49)، منطقة المدينة المنورة (33)، منطقة جازان (33)، منطقة القصيم (21)، منطقة حائل (21)، منطقة تبوك (18)، منطقة الحدود الشمالية (16)، منطقة نجران (10)، منطقة الباحة (10)، منطقة الجوف (8).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (339)، جدة (121)، مكة المكرمة (40)، الدوادمي (33)، الهفوف (30)، المبرز (21)، الطائف (20)، ينبع (19)، الليث (18)، النعيرية (18)، وادي الدواسر (17)، تبوك (16)، الدمام (16)، عرعر (13)، المظيلف (13)، خميس مشيط (12)، المدينة المنورة (11)، بريدة (10)، الظهران (10)، بقيق (10)، الحائط (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (420)، جدة (92)، مكة المكرمة (52)، الدمام (52)، المدينة المنورة (25)، الهفوف (23)، المبرز (22)، حائل (18)، تبوك (15)، الظهران (15)، الليث (14)، عرعر (12)، رماح (12)، الطائف (11)، الزلفي (10).

وحثت «الصحة» الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفايروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحيةوالخدمات ومعرفة مستجدات الجائحة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.