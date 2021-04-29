شهدت محافظة فيفاء أمطارا غزيرة متواصلة منذ ثلاثة أيام، ما أدى إلى انقطاع الطرق وتساقط الصخور وجريان الأودية والشعاب.

وتواصل بلدية محافظة فيفاء وبمشاركة الجهات المعنية أعمالها الميدانية وجهودها المكثفة بعد الأمطار الغزيرة، التي ما زالت تشهدها المحافظة خلال موجة الأمطار الحالية.

واستنفرت البلدية بفرقها ومعداتها بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة، وقامت بفتح الطرق من تساقط الصخور وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة التي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، بالإضافة إلى مباشرتها فتح عدد من الطرق التي أغلقت بسبب الأمطار.

وأكد رئيس بلدية محافظة فيفاء سعيد التليدي لـ«عكاظ» أن البلدية تتابع باستمرار الحالة المطرية المتواصلة على جبال المحافظة منذ أيام، حيث شكلت غرفة عمليات وفريقاً للطوارئ يعمل على مدار الساعة، تتابع من خلاله أي مستجدات تحدث من جراء هطول الأمطار، واستقبال البلاغات ومباشرتها والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.