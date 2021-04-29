تشرف إدارة التطوع الصحي بتجمع مكة الصحي على 100 متطوع ومتطوعة، يقدمون أعمالا تطوعية في مراكز لقاحات كورونا. وتتنوع الفرص التطوعية ووتناسب أدوارها مع المتطوعين من الكادر الطبي وغير الطبي من إداريين وفنيين، لتقديم خدمات لوجستية وتثقيفية وتشمل خدمات طبية وتمريضية، بإشراف كفاءات مؤهلة من مشرفي الإدارات والمواقع مع توفير كافة الأدوات اللازمة من تدريب وتأهيل، لضمان حصول الفائدة المرجوة وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

ويتم توزيع وتكليف المتطوعين والمتطوعات في ما يزيد على 20 موقع، شملت مستشفيات ومراكز رعاية أولية ومراكز تطعيم لقاح كورونا حسب تخصصاتهم، بحيث ترتكز المبادرة التطوعية الموجهة من قبل وزارة الصحة تحت شعار: «سواعد الصحة» على الجهود التطوعية في المنطقة المركزية عالية الكثافة، مثل مستشفى أجياد والمراكز الطارئة التابعة لها داخل الحرم المكي ومركز تطعيم لقاح كورونا الواقع في أبراج البيت.

وتشتمل فئات المتطوعين الموجودة حاليًا على فئات وتخصصات الأطباء والتمريض وتخصصات طبية وإدارية متنوعة، تقوم أعمالهم لتدعيم جهود الكوادر الطبية الموجودة، استعدادا لتقديم كافة الخدمات الطبية الطارئة واللازمة للزوار المصلين بالحرم المكي الشريف والمعتمرين في شهر رمضان المبارك، وتزامنًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد.