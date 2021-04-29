شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في جلسة الإحاطة بين أصحاب السمو ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي عبر الاتصال المرئي.وشارك في الجلسة من دول مجلس التعاون نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد آل ثاني، وزير الخارجية في مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، مستشار رئيس دولة الإمارات للشؤون الدبلوماسية الدكتور أنور قرقاش، نائب وزير خارجية دولة الكويت مجدي الظفيري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية في سلطنة عمان الشيخ خليفة الحارثي.حضر الجلسة الدكتور رائد قرملي مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية.