أشاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بما عبر عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في اللقاء التلفزيوني الذي بث يوم أمس الأول، من مضامين بالغة الدلالة والمعاني على الوسطية والاعتدال والعزيمة والانجاز وتأكيد على أهمية الدور الأساسي البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، لحماية أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وما تبذله من جهود للإسهام في نمو وازدهار الاقتصاد العالمي، وما تتحمله من مسؤوليات للحفاظ على الأمن والسلم الدولي. وعبر عن بالغ التقدير لما تميز به حديث أخيه ولي العهد في اللقاء التلفزيوني من صراحة ووضوح، أطلع العالم بكل شفافية على التوجهات السياسية والاقتصادية المقبلة للمملكة في ظل رؤية 2030، وتأكيده أيضاً أن المملكة ستبقى شريكاً موثوقاً في إمدادات الطاقة وحماية التجارة الدولية، محافظةً على مكانتها الدولية المرموقة ضمن أقوى الاقتصادات في العالم، ويبعث في الوقت ذاته رسائل تفاؤل وطموح لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح ونسأل الله أن تكون الشقيقة الكبرى دوما وطن الخير والعزة.وأكد أن مملكة البحرين تواصل المضي قُدماً على النهج السديد للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله، في ترسيخ علاقاتها التاريخية مع المملكة على كافة الأصعدة.